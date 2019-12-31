В новом году праздничные каникулы россиян продлятся с 1 до 8 января включительно. По срокам этот период не уступает недельному отпуску. Однако порой соотечественники тратят выходные без толку, например, проводят их перед телевизором, в Интернете или играя в компьютерные игры. Нередко это время и вовсе обращается во вред, если человек злоупотребляет алкоголем, едой или слишком много спит. Как использовать новогодние каникулы, чтобы отдохнуть с пользой, — в материале NEWS.ru.

Терапевт Людмила Лапа полагает, что основная задача в праздничный период — не заболеть. Гулять лучше не больше одного-полутора часов. Кроме того, нужно наполнять свой рацион белковой пищей.

Питание в такую погоду, когда вы тратите мало энергии, с одной стороны, достаточно разнообразное. Надо обязательно есть белки, которые содержат энергии значительно больше, чем фрукты. Но умеренно — переедать тоже не очень хорошо. Людмила Лапа терапевт терапевт

В разговоре с NEWS.ru она добавила, что потребление алкоголя нужно ограничить. В противном случае это может негативно повлиять на нервную систему человека.

Врач также советует заниматься физической активностью. Например, фитнесом, сходить в бассейн, аквапарк или на каток.

Нередко в праздничный период люди спят больше обычного. Психолог Анетта Орлова рассказала NEWS.ru, что за несколько дней до выхода на работу нужно восстановить режим сна и бодрствования.

Желание выспаться на новогодних каникулах — абсолютно нормальное. Режим сна сдвигается. Люди начинают позднее ложиться и позднее вставать, спят дольше, чем обычно. Но важно помнить, что за два-три дня до начала рабочих дней разумнее приводить режим в привычную норму. Так организму будет проще настроиться на рабочий ритм и вхождение в привычный режим будет более комфортным. Анетта Орлова психолог психолог

Чтобы новогодние каникулы запомнились и оставили приятное послевкусие, необходимо сделать их разнообразными, а также не сосредотачиваться на негативных эмоциях, объясняет Орлова.

Просидеть восемь дней на диване, уткнувшись в телевизор или смартфон, — это верный путь к собственному опустошению. Разумнее заранее продумать планы на каникулы, делать каждый день уникальным и запоминающимся. Кино, театры, музеи, новогодние гулянья, встречи с друзьями — всё это непременно пополнит эмоциональный багаж, и новый рабочий год будет начат с позитивных воспоминаний, — уверена психолог.

Стоит отметить, что иногда радость от новогодних каникул и приятного времяпрепровождения может испортить травма. В праздники россияне привыкли запускать фейерверки и салюты, которые порой становятся для отдыхающих причиной несчастных случаев, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместитель директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Очкуренко.

Что касается травм, характерных для новогоднего времени, — это, конечно же, нарушение техники безопасности при использовании различных петард, которые у взрослых чаще взрываются в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей кисти, пальцев, сухожилий, ампутации пальцев и кисти. У детей, которые смотрят на всё это, нередко диагностируют ожоги лица, и особенно глаз. Александр Очкуренко вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России

Чтобы избежать травм, Очкуренко рекомендует придерживаться техники безопасности при использовании фейерверков. В частности, отходить на безопасное расстояние, не взрывать их в руках, не бросать в других людей или под ноги.

Во время новогодних каникул травму можно получить и на горке. В частности, катаясь на популярном в последние годы тюбинге.

В новогодние каникулы, когда у детей и взрослых много свободного времени, они часто катаются на ватрушках бесшабашно, не придерживаясь техники безопасности. Поэтому падают с этих ватрушек, происходят переломы различных костей конечностей. Но самое страшное, когда при подпрыгивании на этих ватрушках и приземлении происходят переломы позвоночника как у детей и подростков, так и у их родителей. Наиболее часто переломы позвоночника происходят как раз во время катания на ватрушках, — рассказал Очкуренко.

Специалист напомнил, что в новогодние дни дети также часто падают на уличных игровых площадках, которые не всегда своевременно освобождаются от снега и льда, из-за чего происходят переломы составляющих локтевой сустав костей.