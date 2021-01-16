Мигранты потребовали от Байдена исполнения предвыборных обещаний

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Мигранты из Гондураса, движущиеся караваном к американской границе, требуют от избранного президента США Джо Байдена и его администрации выполнения своих «обязательств» перед теми, кто ищет убежища.

Накануне стало известно, что свыше тысячи гондурасских мигрантов прибыли на территорию Гватемалы. И это только часть большого каравана, который направляется в США.

Мигранты надеются на тёплый приём, поскольку Байден пообещал полностью изменить политику Дональда Трампа в данном вопросе. В частности, он говорил о приостановке депортаций и принятии новых законодательных актов закона о иммиграции.

Мы будем выступать за то, чтобы правительство Байдена выполняло свои обязательства, — цитирует телеканал Fox News заявление группы по защите прав мигрантов Pueblo Sin Fronteras от имени каравана.

Ранее NEWS.ru писал, что мексиканские правозащитники обвинили американские власти в преступлении в отношении их соотечественниц. По их словам, мексиканки, проживающие в США, подвергаются незаконной стерилизации. Медсестра, работавшая ранее в центре проживания мигрантов округа Ирвин, заявила, что такой процедуре без их согласия подверглись по меньшей мере 18 женщин. Проверкой информации занялась инспекция Министерства внутренней безопасности США.