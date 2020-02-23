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Жители Южной Кореи требуют распустить религиозную секту Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Петиция об этом на сайте президентской администрации за один день набрала более 240 тысяч подписей. Согласно закону, при таком количестве поддержки инициативы власти обязаны отреагировать на неё.

Учитывая значимый негативный эффект, оказываемый на конституционный порядок противозаконной деятельностью Синчхончжи, её роспуск принесёт большую выгоду для защиты конституции, — заявил автор петиции. Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло...