В индийском Гоа во время тренировочного полёта потерпел крушение самолёт МиГ-29К. Пилот катапультировался и остался жив.
Сегодня утром около 10.30 у Гоа потерпел крушение самолёт МиГ-29К, выполнявший обычный тренировочный полёт. Пилот самолёта благополучно катапультировался, — передаёт РИА Новости слова представителя ВМС Индии.
По его словам, ведомство поручило провести расследование данного происшествия.
Как ранее писал NEWS.ru, три человека, находившиеся на борту Beechcraft BE20 Super King Air, погибли в авиакатастрофе в Техасе.
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