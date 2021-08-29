МИД: за границей США ведут настоящую охоту за россиянами

Вашингтон с 2008 года ведёт настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента Григорий Лукьянцев, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что число подобных случаев достигло 50 и продолжает расти.

Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединённых Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США, — пояснил Лукьянцев.

Он добавил, что после экстрадиции россияне предстают перед американской системой правосудия. На них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских силовиков. Россиян пытаются склонить к признанию вины или сотрудничеству со следствием.

В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер, — уточнил Лукьянцев.

Также россиянам могут несвоевременно предоставить квалифицированную медицинскую помощь, либо отказать в ней. По словам дипломата, наличие хронических тяжёлых заболеваний на ситуацию не влияет.

Ранее стало известно, что о возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США и третьих странах предупредило выезжающих за рубеж граждан Министерство иностранных дел РФ. Там пояснили, что в последнее время на фоне обострившихся двусторонних отношений преследование российских сограждан приобрело «характер настоящей охоты».