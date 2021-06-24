МИД РФ предупредил граждан об угрозе ареста в США

О возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США и третьих странах предупредило выезжающих за рубеж граждан Министерство иностранных дел РФ. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в МИД, в последнее время на фоне обострившихся двусторонних отношений преследование российских сограждан приобрело «характер настоящей охоты. Спецслужбы США игнорируют юридические механизмы и международные договорённости, используют нечистоплотные методы для слежки за отправившимися за границу россиянами, арестовывают и просто открыто захватывают людей в сотрудничестве с силовиками других стран.

По данным внешнеполитического ведомства, за последние два года по запросу Вашингтона в Европе были захвачены порядка 20 граждан РФ, а всего «в жернова американского карательного правосудия» попали более 60 человек. в МИД подчёркивают, что любой выезжающий за границу россиянин должен отдавать себе отчёт, что против граждан страны, независимо от их политических взглядов, применяется априори пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системой, которая руководствуется принципом «Из России — значит виновен».

Также в сообщении российского дипведомства говорится, что посольство РФ в Вашингтоне и консульства в других городах США помогали и будут помогать попавшим в беду соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на родину. Однако обстоятельства складываются таким образом, что гражданам РФ «лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции».

Ранее МИД России выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем.