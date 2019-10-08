https://static.news.ru/photo/454aad68-e9da-11e9-8094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Группе японских туристов не удастся посетить южную часть Курильских островов. МИД страны отложил на неопределённый срок поездку, ранее запланированную на 11–16 октября.

В ведомстве отметили, что решение было принято по требованию российской стороны. Возможность осуществления поездки будет обсуждаться в дальнейшем.

Согласно планам МИДа, японские туристы должны были отправиться на острова Кунашир и Итуруп в сопровождении представителей ведомства, переводчиков и врачей. В общей сложности численность группы составила бы 50 человек. В программе было предусмотрено посещение православных храмов, музеев, горячих источников и белых скал.

Ростуризм, в свою очередь, планировал запустить регулярные поездки граждан Японии на острова. В ведомстве отмечали, что это будет способствовать развитию въездного туризма в Россию и увеличению турпотока между РФ и Японией, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что глава правительства Японии Синдзо Абэ в очередной раз заявил о неизменности позиции Токио в отношении принадлежности Курил. При этом он отметил, что в переговорах между японскими и российскими властями наметился прогресс.