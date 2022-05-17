МИД: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото Xander Heinl, via imago-images.de/Global Look Press

Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу (НАТО) развязывает России руки, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В эфире передачи «Соловьёв Live» дипломат подчеркнула, что странам Запада необходимо будет помнить об этом в том случае, «когда они придумают» глобальную угрозу продовольственной и энергетической безопасности со стороны РФ.

То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — заявила Захарова.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО обмануло РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет. Однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. Он также выразил мнение, что безопасность государств после их вступления в НАТО не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Россия мириться не будет.