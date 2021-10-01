МИД Украины вызвал посла Грузии после задержания Саакашвили
Александр Чеков
Александр Чеков
20:37, 01 октября 2021
МИД УкраиныФото: UkraineMFA/facebook.com
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Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о задержании экс-президента Михаила Саакашвили и выяснения причин происходящего. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Грузинский премьер Ираклий Гaрибашвили 1 октября заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грyзии. Ранее он обещал, что Саaкашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещён в тюрьму по возврaщении на родину.
Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В министерство иностранных дел приглашён руководитель посольства Грузии на Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания, — написал он.
В Грузии на политика заведено четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.
Ранее Гарибашвили пообещал, что экс-президент будет помещён в тюрьму по возвращении на родину.