МИД Украины раскритиковал отчёт Ирана о крушении Boeing под Тегераном

https://static.news.ru/photo/8b5081ca-874f-11eb-b3cd-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

МИД Украины назвал «сборником манипуляций» отчёт Ирана по сбитому украинскому лайнеру. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

То, что мы сегодня видим в опубликованном отчёте, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолёта. Анализ документа показывает, что Иран провёл расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, — цитирует Кулебу ТАСС.

По мнению главы МИД, расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства — выборочными, а выводы — обманчивыми. В частности, в документе не говорится о первопричинах трагедии.

Иран не нашёл сил, чтобы признать свою ответственность, — резюмировал Кулеба.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января 2020 года, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана заявил, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что виновные в крушении украинского авиалайнера Boeing под Тегераном получат заслуженное наказание в суде до годовщины авиакатастрофы, заявили военные Исламской Республики Иран. По словам официального представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили, оперативники задержали шестерых граждан в ходе расследования.