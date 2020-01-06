Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что, возможно, Германия отклонила запрос Украины о военной помощи из-за политических мотивов. Об этом
Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договорённости срываются в последний момент по неочевидным, вероятно, политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится, — привело слова Вадима Пристайко издание.
Министр добавил, что Украине нужно оружие, чтобы защищаться. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на военную помощь от Германии, отметило издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Административно-бюджетное управление Белого дома отказалось исполнять распоряжение суда о передаче СМИ писем, касающихся задержки выделения военной помощи Украине. Журналисты The New York Times уверены, что АБУ получило от президента США Дональда Трампа прямое распоряжение задержать выделение Киеву помощи.
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