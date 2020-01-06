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Корпус стражей Исламской революции считает, что Израиль причастен к убийству генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Фарс».

Корпус стражей Исламской революции считает, что Израиль причастен к убийству генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Фарс». В рамках этого преступления (убийства Сулеймани) мы никоим...