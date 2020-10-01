МИД Турции и РФ назвали недопустимым привлечение боевиков в Карабах

https://static.news.ru/photo/d828a410-0404-11eb-8a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.

Ранее департамент информации и печати МИД России сообщал, что в зону карабахского конфликта для непосредственного участия в боях были переброшены боевики незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии. Однако российское ведомство не указывало на конкретную страну или страны, на сторону которых примкнули террористы.

Как отмечается в заявлении российского ведомства, министры подтвердили готовность к плотной координации действий для стабилизации обстановки и высказались за немедленное прекращение боевых действий. Также Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу отметили «востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану».

Обстоятельно обсуждена эскалация напряжённости вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьёзную озабоченность продолжающейся вооружённой конфронтацией. Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорнокарабахского конфликта в мирное переговорное русло, — отмечается в документе.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Формально территория является регионом Азербайджана. Однако подавляющая часть местного населения — армяне. После распада СССР они провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Ранее президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Лидеры стран осудили насилие, которое имеет место на линии соприкосновения. По словам президентов, они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых в результате военных действий, писал NEWS.ru.