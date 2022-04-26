МИД: Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт РФ и Украины, чтобы не пришлось вмешиваться в урегулирование ситуации, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит РИА Новости, нужно прежде всего дождаться итогов расследования, которое начали в самопровозглашённой республике в связи с чередой взрывов.

Давайте дождёмся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария, — сказал Руденко, отвечая на вопрос, что будет делать Россия в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.

Он выразил надежду, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны. Он назвал ситуацию в регионе «очень непростой», поэтому, по словам дипломата, введение чрезвычайного положения в ПМР «вполне обоснованно».

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Приднестровье. По его словам, поступающие из республики новости вызывают обеспокоенность.

На фоне череды взрывов руководство Приднестровья ввело «красный» уровень террористической опасности в самопровозглашённой республике. Также в Приднестровье отменили праздничный парад Победы на 9 Мая. Власти отметили, что в связи с последними террористическими актами в ПМР проводить массовые мероприятия может быть опасно.