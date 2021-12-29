МИД России выразил готовность стать посредником между Арменией и Турцией

Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений двух стран, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, в этом вопросе Москва может содействовать «в любой форме», сообщает РИА Новости.

В Москве готовы оказывать посредническое содействие в любых формах, — сказал Руденко.

При этом в российском МИД считают нужным сосредоточиться на взаимоприемлемых темах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства между Арменией и Турцией.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений может пройти в Москве. Представителями турецкой и армянской сторон стали экс-посол Турции в США Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян. Также Чавушоглу подчеркнул, что в вопросе диалога с Ереваном Анкара тесно координирует свои действия с Баку.

На данный момент между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахской проблеме.