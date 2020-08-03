МИД России подвёл итоги года без договора о РСМД

https://static.news.ru/photo/6a2e371a-d5a4-11ea-9e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ заявили, что размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира потребует незамедлительной реакции Москвы.

Таким образом в ведомстве прокомментировали на своём сайте годовщину прекращения действия ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Также российские дипломаты считают, что единственным разумным и со всех точек зрения оправданным дальнейшим шагом является совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами.

В Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку. Несмотря на то что Договор (ДРСМД. — NEWS.ru) не был идеальным в современных условиях безопасности, он, без сомнения, продолжал содействовать обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, — сообщили в ведомстве.

В МИД добавили, что Россия остается открытой к равноправной и конструктивной работе над восстановлением доверия и укреплением международной безопасности и стратегической стабильности. Кроме того, в Москве рассчитывают на аналогичное проявление заинтересованности и ответственности с американской стороны.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

Как писал NEWS.ru, ранее на слова Столтенберга о том, что разрушение ДРСМД показало силу НАТО, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.