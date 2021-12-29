МИД России назвал «красной линией» размещение ударных систем НАТО в Грузии

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что возможное размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу РФ и её союзникам. Для Москвы это красная линия. Он отметил, что Россия выступает за мирное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений, сообщает РИА Новости.

Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории ударных систем вооружений является для нас красными линиями, поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В апреле 2008 года тогдашний генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в некоторой перспективе могут стать членами Альянса. Однако тогда этим странам не предоставили право на присоединение к Плану действий по членству в Альянсе (ПДЧ), выполнение которого является техническим условием вступления в военно-политический блок. Летом 2021 года сообщалось, что в НАТО близки к консенсусу о том, что у Грузии есть основания получить ПДЧ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва воспримет попытки насильно затянуть Грузию в НАТО как нарушение красной линии. Россия «искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги», отметил он.