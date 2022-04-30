МИД: Россия и США «заморозили» диалог по стратегической стабильности

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Диалог России с США по вопросам стратегической стабильности может возобновиться только после выполнения задач, поставленных в ходе военной спецоперации на Украине, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, в сложившейся обстановке трудно намечать какие-либо перспективы возможных переговоров с Вашингтоном, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что в данный момент времени диалог находится в стадии «заморозки».

По состоянию на сегодняшний день ситуация такова, что говорить о каких-либо перспективах переговоров по стратегической стабильности с США не приходится. К сожалению, все действия Вашингтона направлены в диаметрально противоположную сторону, — указал дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова в любой момент возобновить диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Однако, по его словам, США не проявляют встречного энтузиазма, потому что Белый дом «попал в собственную западню», которую создал «оторванными от жизни условиями» возобновления диалога с РФ.

Важность возобновления переговоров России и США также отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что диалогу двух стран не должны помешать никакие «личные обиды». Американский президент Джо Байден, в свою очередь, не исключил переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но отметил, что вероятность встречи будет зависеть от списка тем, которые глава российского государства решит обсудить.