МИД России: о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ говорить преждевременно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в время брифинга сообщила, что пока о вступлении ЛНР и ДНР в Организацию Договора о коллективной безопасности говорить преждевременно, об этом сообщает РИА Новости.

Относительно вступления ДНР и ЛНР в какие-либо объединения, то это вопрос их политики, они только третий день в состоянии обретения ими признанного суверенитета, их признали несколько государств, соответственно участие их в тех или иных объединениях связано с тем, что государства — члены должны сначала их признать, — сказала она.

Захарова также заявила, что не смотря на возможные переговоры Москвы и Киева задачи российской военной операции остаются актуальными. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».