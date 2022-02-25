МИД РФ: задачи российской военной операции на Украине по-прежнему актуальны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что несмотря на возможные переговоры Москвы и Киева, задачи российской военной операции остаются актуальными, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.

Те задачи, которые были поставлены президентом перед началом реализации соответствующей специальной операции, конечно, они никем не снимались, они актуальны, — сказала Захарова.

Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому президенту сесть за стол переговоров. Он подверг критике Европу за медленную помощь Украине и призвал европейцев отправляться в Киев для защиты континента.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».