МИД РФ призвал Ереван к инициативным шагам для отправки миссии ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД РФ

Публичная критика ОДКБ со стороны официального Еревана контрпродуктивной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, в Москве ожидают от Еревана инициативных шагов по возобновлению предметной работы над развертыванием на территории Армении миссии ОДКБ.

Вызывает недоумение обсуждение вопросов эффективности организации вне ее самой, когда в ОДКБ при этом есть все необходимые форматы, налажены каналы взаимодействия и самое главное — все участники готовы работать на этом направлении. К этому готова в том числе и российская сторона, о чем в Ереване хорошо знают, — сказала Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях, которые республика испытывает в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе выступления в Пражском центре трансатлантических отношений он отметил: несмотря на проведение саммита ОДКБ в 2022 году в Ереване, стороны не смогли достичь консенсуса по целому ряду важных решений. По словам политика, организация не смогла выполнить обязательства, «которые имеет в отношении Армении».

Кроме того, по словам армянского премьера, действующая в стране на границах с Азербайджаном мониторинговая миссия Евросоюза отказалась давать правительству какие-либо гарантии безопасности. Пашинян подчеркнул, что для него важно сохранить внимание международного сообщества к региону, поскольку в последнее время внимание мировой общественности приковано к Украине, «что создает возможности для нестабильности в нашем регионе». По словам премьер-министра, Армения заинтересована в углублении отношений с Евросоюзом.