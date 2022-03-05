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МИД РФ пригрозил Прибалтике последствиями за «антироссийский психоз»

20:19, 05 марта 2022
МИД РФ пригрозил Прибалтике последствиями за «антироссийский психоз» Министерство иностранных дел РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МИД России предупредил Литву, Латвию и Эстонию о последствиях развязанного этими странами «антироссийского психоза». Официальный представитель ведомства Мария Захарова призывает страны Прибалтики предпринять меры по защите российских представительств и их сотрудников на территории этих стран, сообщает ТАСС.

Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года, — заявила Захарова.

Она отметила, что из-за ситуации на Украине заметно усилилась враждебность со стороны стран Прибалтики, а заявления литовских, эстонских и латвийских первых лиц не только русофобны, но и оскорбительны в адрес России, её руководства и граждан.

Раздаются крайне опасные призывы к применению силы в отношении России. По этому поводу вполне доходчиво уже высказался президент России Владимир Путин. Надеемся, его слова остудят «горячие головы», — подытожила представитель ведомства.

Ранее Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Meta, Twitter, Google и YouTube приостановить работу аккаунтов властей РФ и Белоруссии, а также контролируемых ими СМИ на фоне российской спецоперации на Украине. На сайте литовского правительства сообщалось что, просьба мотивирована ложной информацией, которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.

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