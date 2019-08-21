Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 21 августа, провёл переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
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Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили шаги по наращиванию стратегического партнёрства двух государств. Россия и Венесуэла подтвердили готовность продолжать совместную работу в области науки, экономики и военно-технического сотрудничества.
21 августа в Москве также прошли переговоры Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Хайко Масса, сообщал News.ru. Стороны обсудили Сирию, Украину и будущее контроля над вооружениями.