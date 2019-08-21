https://static.news.ru/photo/d906da92-c42b-11e9-9649-fa163e074e61_660.jpg Делси Родригес и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 21 августа, провёл переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Ключевой темой, как передаёт официальный сайт российского внешнеполитического ведомства, стала ситуация в Венесуэле и вокруг неё. Российская сторона выразила свою солидарность с дружественным народом южноамериканской республики и правительством страны. Лавров подчеркнул важность политических методов, находящихся строго в рамках конституционного поля, для разрешения всех внутренних разногласий в Венесуэле и предостерёг от «деструктивного вмешательства».

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили шаги по наращиванию стратегического партнёрства двух государств. Россия и Венесуэла подтвердили готовность продолжать совместную работу в области науки, экономики и военно-технического сотрудничества.

21 августа в Москве также прошли переговоры Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Хайко Масса, сообщал News.ru. Стороны обсудили Сирию, Украину и будущее контроля над вооружениями.