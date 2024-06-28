МИД РФ направил в ЮНЕСКО письмо NEWS.ru о гибели корреспондента Цицаги МИД РФ передал в ЮНЕСКО письмо NEWS.ru с призывом расследовать гибель Цицаги

МИД РФ направил в ЮНЕСКО коллективное письмо NEWS.ru с просьбой помочь в расследовании гибели корреспондента Никиты Цицаги. В тексте обращения, составленного на имя генерального директора организации Одрэ Азуле, говорится, что организация ЮНЕСКО призвана защищать права журналистов, в том числе их право на свободу распространения информации и безопасность. Авторы письма обратили внимание на то, что журналист стал жертвой преступления во время исполнения профессионального долга, в связи с чем организация обязана помочь в расследовании обстоятельств его гибели.

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги стал жертвой страшного преступления лишь по той причине, что исполнял свой профессиональный долг. Редакция NEWS.ru призывает ЮНЕСКО связаться с руководством Украины с целью проведения официального расследования в связи с гибелью журналиста Никиты Цицаги и предоставить информацию по результатам этого расследования коллегам и близким погибшего, – говорится в письме NEWS.ru.

МИД РФ поддержал инициативу редакции и передал обращение руководству ЮНЕСКО через постпредство России при организации.

Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотника. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром (ДНР). Корреспондента NEWS.ru похоронили на Хованском кладбище в Москве 22 июня. Церемония прощания с журналистом прошла в зале ЦКБ управления делами президента РФ, где присутствовали семья и близкие Никиты, а также его коллеги.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить корреспондента NEWS.ru орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.