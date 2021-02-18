МИД прокомментировал ситуацию вокруг отказа Канады выдать эсэсовца

https://static.news.ru/photo/f7e909ec-71f6-11eb-8dde-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Канада использует юридические уловки с целью затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера. Это недопустимо, считает представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Канаде было принято решение о лишении канадского гражданства 96-летнего родившегося на Украине немца Гельмута Оберлендера, который скрывал свою причастность к казни около 27 тысяч человек на территории России во время Второй мировой войны. Однако процесс решения об аннулировании гражданства и депортации нациста затягивается, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации Оберлендера. Представитель ведомства Анна Пейп заявила, что рассмотрение вопроса отложено как минимум до 19 марта.

Российские дипломаты заподозрили, что отдельные влиятельные лица в Канаде специально пытаются затянуть вопрос об экстрадиции одного из наиболее разыскиваемых нацистских преступников, чтобы дать ему спокойно дожить свой век.

В очередной раз затягивается судебное слушание по делу о депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Гельмута Оберлендера <...>. Считаем использование юридических уловок с целью затягивания судебного разбирательства <...> абсолютно недопустимым, — цитирует Захарову РИА Новости.

18 декабря NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ добилась отмены постановления о приостановлении следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Материалы продолжат изучать сотрудники СК РФ.

В материалах обнаружены сведения об осуждении за военные преступления шести переводчиков из числа членов «Зондеркоманды СС-10а», а также о том, что переводчики Гельмут Оберлендер, Гирш и ещё пять человек покинули территорию СССР при отступлении немецко-фашистских войск, местонахождение большинства из них неизвестно.