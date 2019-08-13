https://static.news.ru/photo/4b7d3b1c-bdf5-11e9-b15f-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что разрешению конфликта на Украине могло бы способствовать подключение США и Великобритании к «нормандскому формату». Об этом он заявил журналистам после заседания СБ ООН.

Я в курсе предложения президента Украины расширить «нормандский формат», например, пригласить США и Великобританию. Думаю, возможно, это правильный путь, — цитирует главу внешнеполитического ведомства Польши РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что представитель МИД Франции отверг возможность подключения США к переговорам по Донбассу. Он отметил, что пока для этих целей есть «нормандский формат».

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.