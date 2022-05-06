МИД КНР: Запад использует Украину как «пушечное мясо» Замглавы МИД КНР: Запад использует Украину как «пушечное мясо», чтобы ослабить Россию

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Коллективный Запад использует Украину в качестве «пушечного мяса» чтобы дальше ослаблять Россию и поддерживать свои «гегемонские амбиции». Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн, пишет ТАСС. Он добавил, что у Китая, напротив, нет каких-либо геополитических целей в данном конфликте.

Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца, — сказал дипломат.

Накануне представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США пытаются максимально затянуть вооружённый конфликт на Украине. Дипломат напомнил, что Соединённые Штаты Америки продолжают снабжать Киев деньгами и вооружением. Он также добавил, что американцы продолжают «подливать масла в огонь» и готовы драться до последнего украинца.

В свою очередь, китайский военный эксперт Сун Чжунпин назвал компромиссом решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей «золотой век» пришёлся на 70-е годы. Он заявил, что таким образом Германия попыталась устранить собственные внутренние противоречия.