США пытаются максимально затянуть вооружённый конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжают снабжать Киев деньгами и вооружением, пишет ТАСС.
В то время как Европа и международное сообщество призывают к окончанию войны, США продолжают подливать масла в огонь и готовы драться до последнего украинца, — сказал дипломат.
Он добавил, что США продолжают подливать масла в огонь и готовы драться до последнего украинца.
Ранее политолог Валерий Коровин заявил, что Китай не станет поддерживать антироссийскую политику США, так как в Пекине ориентируются на строительство многополярного мира. Он подчеркнул, что китайские власти не согласны с единоличным доминированием Соединённых Штатов Америки на всей планете.
По мнению политолога, КНР будет поддерживать именно Россию, так как Москва является основным инициатором строительства многополярного мира.