МИД КНР: США выгодно затягивать конфликт на Украине В МИД КНР заявили, что США намерены максимально затянуть конфликт на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь / Фото Соцсети

США пытаются максимально затянуть вооружённый конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжают снабжать Киев деньгами и вооружением, пишет ТАСС.

В то время как Европа и международное сообщество призывают к окончанию войны, США продолжают подливать масла в огонь и готовы драться до последнего украинца, — сказал дипломат.

Он добавил, что США продолжают подливать масла в огонь и готовы драться до последнего украинца.

Ранее политолог Валерий Коровин заявил, что Китай не станет поддерживать антироссийскую политику США, так как в Пекине ориентируются на строительство многополярного мира. Он подчеркнул, что китайские власти не согласны с единоличным доминированием Соединённых Штатов Америки на всей планете.

По мнению политолога, КНР будет поддерживать именно Россию, так как Москва является основным инициатором строительства многополярного мира.