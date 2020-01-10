https://static.news.ru/photo/32cbf9a6-344b-11ea-8745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zeng Tao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что власти КНДР не будут вести диалог с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на частичное снятие американских санкций. Эту возможность они готовы рассмотреть только в случае полного снятия санкций.

Возобновление диалога между КНДР и США возможно только при условии того, что последние выразят полное согласие с требованиями, предъявленными первой, — цитирует ЦТАК Гвана.

Он подчеркнул, что у лидера КНДР Ким Чен Ына сложились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, однако это не влияет на северокорейскую позицию по ядерной проблеме.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти всё ещё надеются на денуклеаризацию КНДР, несмотря на последнее заявление Пхеньяна. По его словам, в 2018 году председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал президенту США Дональду Трампу рассмотреть этот вопрос. Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.