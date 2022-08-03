МИД Китая допустил войну с Тайванем ради воссоединения ТАСС: в Китае допустил войну с Тайванем ради воссоединения

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Коммунистическая партия Китая

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил агентству ТАСС, что Пекин не исключает возможность военного решения развития событий с Тайванем ради восстановления страны. Дипломат при этом отметил, что руководство страны делает всё возможное, чтобы решить вопрос мирным путём. По его словам, Китай рассматривает военное решение из-за необходимости сдерживания потенциальных тайваньских сепаратистов.

Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем, но мы не отказываемся от военного варианта, — заявил Фу Цонг.

Он при этом не стал называть событие, которое может толкнуть Пекин на подобный шаг.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. По его словам, это решение полностью соответствует политике США.

Он отметил, что политики обеих партий придерживаются этой политики и пользуются ей на протяжений десятилетий. Он добавил, что Соединённые Штаты не планируют «бряцать оружием» в отноешениях с Китаем.