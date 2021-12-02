МИД Белоруссии пообещал жёсткие меры в ответ на санкции Запада

Министерство иностранных дел Белоруссии пообещало ответить на санкции Евросоюза жёсткими, асимметричными, но адекватными мерами. Дипломаты призвали европейских политиков одуматься и обратиться к здравому смыслу, говорится в заявлении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жёсткие, асимметричные, но адекватные меры, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что продолжение и затягивание этого процесса становится опасным для стабильности и безопасности самого региона.

И вина за всё лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Всё ещё призываем европейских политиков одуматься, — подчёркивается в документе.

В МИД считают, то еврочиновники сами придумали некую агрессию со стороны мирной республики и, игнорируя здравый смысл и предоставленные факты, а также начатые белорусской стороной технические консультации и меры по сдерживанию нелегальной миграции, «лицемерно нанесли санкционный удар».

На самом деле, считают в белорусском МИД, очередные санкции в отношении белорусских предприятий — это попытка избавиться от конкурентов, экономически «удушить» Белоруссию и сделать жизнь её жителей сложнее и хуже.

Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения, — говорится в заявлении.

В нём отмечается, что «именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису».

За этим скрывается желание избавиться от конкурентов, — отмечается в заявлении.

Однако, отмечает внешнеполитическое ведомство, республика не в первый раз сталкивается с подобными вызовами со стороны Запада.

Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдёт этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения. Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны, — резюмирует белорусское представительство.

Ранее Евросоюз включил в пятый пакет санкций против Белоруссии 11 компаний. Под ограничения, в частности, попали «Белавиа», «Гродно Азот» и «Белоруснефть». В чёрный список также включены 17 физлиц, в том числе глава Госпoгранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, командир ОСАМ Игорь Крючков и другие.