МИД Азербайджана рассказал об итогах двусторонних переговоров

Фото: МИД РФ

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, которые провели 19 мая двухсторонние переговоры в Москве по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, договорились продолжить обсуждения, следует из текста пресс-релиза на сайте МИД Азербайджана. Дипломаты выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между двумя странами.

Байрамов и Мирзоян представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России. Ведомство отмечает, что стороны продолжили работу над проектом соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений». Кроме того, состоялся конструктивный обмен мнениями по тем вопросам, где у сторон остаются разногласия.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений». Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия, — говорится в публикации.

Министры провели также отдельные встречи с Сергеем Лавровым, указывает азербайджанский МИД.

Ранее Лавров заявил, что прогресс по мирному договору является ключевым условием для достижения мира на Южном Кавказе. Глава МИД подчеркнул, что Россия будет стремиться сделать все возможное, чтобы переговоры с представителями Армении и Азербайджана принесли пользу и достигли конкретных результатов.