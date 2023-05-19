Лавров назвал ключевое условие для достижения мира на Южном Кавказе Лавров назвал прогресс по мирному договору ключевым условием для достижения мира на Южном Кавказе

Фото: МИД РФ

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении

Ключевым условием для достижения мира на Южном Кавказе является прогресс в решении вопросов, связанных с мирным договором, разблокировкой дорог и делимитацией границы с последующей демаркацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Он подчеркнул, что Москва готова способствовать окончательному установлению мира и стабильности в регионе.

Трехсторонние договоренности должны иметь решающее значение при нахождении всех развязок по всем вопросам, касательно и мирного договора, и разблокирования всех дорог, и делимитации границы с последующей демаркацией. Я думаю, что прогресс на всех этих направлениях — ключевое условие для достижения мира на Южном Кавказе, — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия будет стремиться сделать все возможное, чтобы предстоящие мероприятия оказались полезными и достигли конкретных результатов, подчеркнув, что Москва имеет на Южном Кавказе серьезные интересы.

Мирзоян в свою очередь отметил прогресс, ранее достигнутый по нескольким статьям и темам предполагаемого мирного договора, добавив, что «ситуация на земле несколько иная».

Хотел бы также отметить понимание, которое нащупывается по другим темам, таким как открытие, разблокирование коммуникаций, дальнейший процесс делимитации на основе Алма-Атинского договора, — указал глава армянского МИД.

Байрамов перед началом встречи отметил, что Баку выступает за параллельную работу по всем взаимодополняющим трекам и позитивно рассматривает текущие переговоры по мирному договору. В то же время он отметил, что в переговорном процессе наблюдался застой с конца 2022 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства, что в Москве 25 мая пройдет трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Соответствующее предложение поступило от российской стороны, и Ереван его принял, указал он.