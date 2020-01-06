https://static.news.ru/photo/478d0f86-31f0-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рано утром 8 января украинский Boeing-737 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 168 пассажиров и девять членов экипажа. Уже известно, что члены экипажа — граждане Украины. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя, писал NEWS.ru.

Для родственников жертв и представителей СМИ посольство Украины в Иране открыло горячую линию: (+98 21) 22 72 26 58.