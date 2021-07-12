Меркель заявила о низкой заинтересованности ЕС в российском газе

Ангела Меркель заявила, что Россия полностью исполняет вои обязательства по поставкам газа в Европу. А со стороны европейцев есть сомнения в заинтересованности, сказала канцлер Германии по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы, сообщается на сайте правительства ФРГ.

По мнению Меркель, причиной энергетического кризиса служит низкая заинтересованность стран ЕС в поставках российского газа.

Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов, или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много? Все это должно быть проанализировано до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, и тогда мы вернемся к этой теме, — заявила канцлер Германии.

Ранее действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» на данный момент не одобрен. Об этом она рассказала, несмотря на предыдущие сообщения обо всех достигнутых договорённостях.