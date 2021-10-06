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Меркель заявила о задержке запуска «Северного потока — 2»

15:40, 06 октября 2021
Меркель заявила о задержке запуска «Северного потока — 2» Ангела Меркель Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
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Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» на данный момент не одобрен. Об этом она рассказала, несмотря на предыдущие сообщения обо всех достигнутых договорённостях. Об этом передаёт агентство Bloomberg.

«Северный поток — 2» ещё не одобрен для транспортировки газа, — сказала Меркель.

Она отметила, что Россия исполняет все ранее заключённые контракты на поставку энергоносителей.

Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством. Оно последует в случае, если оператор не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства ЕС.

Регулятор считает, что поскольку технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время. Поэтому компания Nord Stream 2 AG должна передать ведомству полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при её эксплуатации будут выполнены и соблюдены все предписания.

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