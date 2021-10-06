Меркель заявила о задержке запуска «Северного потока — 2»

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию энергетики, на котором оценил уровень поставок российского газа через ГТС Украины. По его словам, в нынешнем году страна намерена превысить свои обязательства по поставкам газа, но наращивание поставок будет невыгодным. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент уточнил, что «Газпром» за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину на 8% и превысит свои обязательства в этой сфере. В то же время дальнейшее увеличение транзита газа через...