Меркель заявила о готовности сохранить ядерную сделку с Ираном

https://static.news.ru/photo/e1d94c38-72d3-11eb-88ac-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Annegret Hilse/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что намерена совместно с министром иностранных дел Хайко Маасом активно работать над сохранением ядерной сделки с Ираном.

Меркель сообщила, что недавно говорила с президентом Ирана Хасаном Рухани. По её словам, нужно согласовать последовательность шагов для полного восстановления соглашения.

Мы все убеждены, что если этому соглашению нужно дать новый шанс, то тогда нужно найти пути восстановить [полное] действие этого договора, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что со стороны Германии она сама и министр иностранных дел будут в равной степени над этим работать.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

В 2019 году Иран, вновь попавший под американские санкции после выхода США из ядерной сделки, объявил о постепенном отказе от своих обязательств в рамках СВПД, так как один из ключевых участников сделки — Вашингтон — более не придерживается достигнутых в 2015 году договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что представители президента США Джо Байдена и власти Ирана открыли каналы обратной связи для переговоров о судьбе СВПД, который администрация Дональда Трампа покинула в одностороннем порядке два года назад. Правда, в Тегеране ожидают, что в качестве стимула Вашингтон обратит вспять часть санкционных решений предыдущей команды Белого дома.