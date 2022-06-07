Меркель впервые назвала причину публичных приступов дрожи в 2019 году Меркель впервые рассказала о том, что вызвало у нее публичные приступы дрожи в 2019 году

Фото: Boris Roessler/dpa

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причину публичных приступов дрожи, которые случались с ней в 2019 году. По словам политика, на неё сильно повлияла смерть матери, а также ограничения в питье. Слова Меркель приводит ТАСС.

Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело в конце концов к своего рода страху попасть в такую ситуацию, — призналась экс-канцлер.

Серия публичных приступов дрожи случилась с Меркель начиная с середины 2019 года. При этом официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. Во время визитов лидеров иностранных государств в Германию, а также в ходе собственных зарубежных поездок глава правительства впервые в истории слушала государственный гимн сидя.

Подобное, в частности, произошло во время официального визита Меркель в Индию. Там она, вопреки протоколу, слушала гимны двух стран сидя. Также она не встала со стула, находясь с визитом в Китае. При этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал со стула, когда заиграл китайский гимн.

Также Меркель рассказала, почему в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступила против ускоренного присоединения Украины к НАТО.