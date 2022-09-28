Меркель призвала прислушаться к словам Путина о ядерном оружии

Фото: Thomas Trutschel/photothek via Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала воспринимать всерьез заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия. По ее мнению, серьезное отношение к его словам — это признак не слабости, а политической мудрости, передает Süddeutsche Zeitung.

Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости, — считает Меркель.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие.

Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Он также добавил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что «роза ветров может развернуться в их сторону».