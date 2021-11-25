Меркель призвала к сохранению диалога с Россией по украинскому вопросу

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель выступила за контакты с Россией по Украине. По её словам, сложившаяся в стране ситуация должна решаться только путём диалога. Об этом она заявила после переговоров с польским главой правительства Матеушем Моравецким в Берлине. Меркель отметила, что агрессия по отношению к республике вынудит дать единый ответ от стран Евросоюза, передаёт ТАСС.

Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса, — отметила политик.

По словам Меркель, при этом важно оставить «открытой дверь для диалога» с Россией по вопросу украинского урегулирования. Кроме того, она выразила сожаление, что уже не сможет принять участие ещё в одной встрече в «нормандском формате».

Комментируя возможность новых санкций против России, Меркель сказала, что «не хочет спекулировать» по этому вопросу. По её словам, важно, чтобы «не было агрессии» по отношению к Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о подготовке России к нападению на Украину «вбросами». Он отметил, что некоторые американские издания используются в качестве трубы для целенаправленной информационной кампании против страны. Песков считает, что эти публикации могут быть «камуфляжем для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве», а именно возможного желания разрешить ситуацию в Донбассе силовым путём.