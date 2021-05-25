Меркель опровергла связь России с инцидентом с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/c26887ce-bd74-11eb-8c59-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michailidis/EUC/Global Look Press

Нет никаких подтверждённых сведений о причастности России к ситуации с самолётом Ryanair в Минске. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

У нас вчера не было подтверждённых сведений о роли России, поэтому мы не давали оценку этому. Если я буду разговаривать с российским президентом, эта тема, конечно, будет в повестке, но мы не должны исходить из предположений, — сообщила канцлер Германии на пресс-конференции по итогам форума.

Она подчеркнула, что на саммите долго обсуждались отношения с Россией, но это было сделано без привязки к инциденту с самолётом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сможет рассказать о случае с самолётом Ryanair. Он добавил, что переговоры политиков пройдут в конце мая и они планировались ещё до воскресных событий.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии.

Среди пассажиров самолёта находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега. Их задержали. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Россиянка арестована на два месяца. Она подозревается в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года, когда в Белоруссии проходили протесты против режима Лукашенко.