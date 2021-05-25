Песков: Лукашенко обсудит с Путиным скандал вокруг посадки борта Ryanair

https://static.news.ru/photo/1cd8dcb0-bd46-11eb-92cd-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным сможет рассказать о случае с самолётом Ryanair. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, встреча двух политиков запланирована на конец мая. Песков напомнил, что переговоры двух лидеров планировались ещё до воскресных событий с самолётом Ryanair.

Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего, — подчеркнул представитель Кремля.

Журналисты спросили у него о помощи Минску со стороны Москвы из-за решений Евросоюза, но Песков не дал однозначного ответа.

Что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов, — отметил Песков.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс.

На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич, который находился в розыске. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Позже он заявил, что даёт признательные показания, а в изоляторе к нему относятся в рамках закона.

Отец Протасевича убеждён, что милиция избивает сына. Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал эти высказывания отца основателя NEXTA. По его словам, нужно знать, как выглядел Протасевич до того, как попал к силовикам.

Вместе с блогером задержали россиянку Софию Сапегу. Российское посольство получило уведомление об этом. Дипломаты ожидают получения к ней консульского доступа. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания в Минске на улице Окрестина. Русская служба BBC утверждает, что задержанная является девушкой Протасевича.