Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве

На Украине выявлены первые случаи заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции «дельта». Об этом сообщила «Телевизионная служба новостей» (ТСН) со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Случаи заболевания обнаружены у 66-летней женщины и её 16-летнего ребёнка. Они недавно вернулись из России, а заразились уже на Украине. Заболевших госпитализировали. Их состояние стабильное. Уже есть два случая —...