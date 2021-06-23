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Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве

18:38, 23 июня 2021

В Берлине приветствуют итоги встречи в Женеве президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова приводит РИА Новости.

Меркель отметила необходимость продолжения обмена мнениями по различным вопросам.

Я считаю, что при всех противоречиях в мире мы должны постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, чётко называть наши позиции и интересы и затем смотреть, в чём заключаются пути решения, — подчеркнула канцлер ФРГ на совместном пресс-подходе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Саммит Путина и Байдена прошёл 16 июня в Женеве. Политики договорилось продолжить переговоры по стратегической стабильности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла со знаком плюс.

Ранее Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и Путиным. Подобная идея была озвучена послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон её поддержал.

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