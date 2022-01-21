МЭР назвал необоснованными претензии ЕС в ВТО

Минэкономразвития заявило, что претензии ЕС к введённым Россией ограничениям на экспорт древесины необоснованны, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Российская сторона планирует обратиться в ВТО для предоставления доказательств корректности своих действий.

Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС необоснованны, а меры России соответствуют правилам ВТО, — сообщил замглавы МЭР Владимира Ильичева.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в пятницу, 21 января, официально обратится ВТО для проведения консультаций в связи с введенными РФ 2 января экспортными ограничениями на древесину. В ЕК полагают, что Российские ограничения могут подорвать деятельность деревообрабатывающей промышленности Европейского Союза, которая сильно ориентирована на экспорт необработанной древесной продукции из России. В Европе также уверены, что такие ограничения создают неопределенность на мировом рынке древесины.

Ранее в Ассоциации деревянного домостроения заявили, что на российском рынке домостроения возник дефицит в 30–40% от ежегодного потребления. Не хватает 2–2,5 млн кубометров древесины, что приводит к росту цен на пиломатериалы. В организации предложили ввести ограничения на экспорт, пошлины на вывоз пиломатериалов или квоты на поставки на внутренний рынок.