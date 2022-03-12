Мэр Львова пригрозил отправить машины украинцев для нужд военных

Мэр украинского Львова Андрей Садовый записал видеообращение, в котором пригрозил украинцам, неправильно припарковавшим свои автомобили, передать их авто для нужд военных. Глава города уточнил, что машины будут эвакуированы, если владельцы не уберут их самостоятельно, пишет RT.

Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберём эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберём для вооружённых сил, — заявил Садовый.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».