Мэр Киева Кличко посвятил себе и святому Николаю мультик

Мэр украинской столицы Киева и прославленный в прошлом боксёр-тяжеловес Виталий Кличко поздравил жителей Украины с Новым годом и Рождеством мультфильмом. В нём он показывает Святому Николаю построенные или обновлённые объекты в украинской столице.

На опубликованном в Facebook видео Кличко вместе со Святым Николаем на парашюте пролетает над объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы. Также они останавливаются в зоопарке Киева возле нового вольера слона и проезжают на велосипедах по обновлённой Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.

Здоровья вам, мира добра и радости! Мы всё преодолеем. С Новым годом и Рождеством! Ваш Виталий Кличко, — сказал политик в концовке мультика.

Ранее Кличко в очередной раз оказался в комичной ситуации, спутав номер наступающего года. Градоначальник украинской столицы так и не смог правильно назвать год. На видео, где мэр пытается поздравить горожан с Новым годом, он «перебрасывается» сразу на 200 лет вперёд.

Журналисты не смогли пройти мимо и пошутили в комментариях, что теперь уже и не знают, какой именно год всё-таки наступает: 2220-й или 2222-й.

Это не первый раз, когда бывший чемпион мира по боксу оказывается в подобной ситуации. Мэр постоянно путает слова, его высказывания становятся мемами и вирусами. Его самой яркой фразой называют: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Буквально недавно Кличкой опять умудрился оговориться, пообещав жителям Киева в непогоду «посыпать дороги снегом». «Все службы начеку. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днём, и ночью», — заявил киевский градоначальник.