Мэнни Пакьяо опроверг слухи о намерении баллотироваться в президенты

https://static.news.ru/photo/357550b4-aa4b-11ea-a5e7-fa163e074e61_660.jpg Мэнни Пакьяо Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по боксу по версии WBA Мэнни Пакьяо опроверг информацию о том, что намерен баллотироваться на пост президента Филиппинских островов в 2022 году.

Об этом боксёр рассказал BoxingScene. Ранее о его намерении баллотироваться на пост главы государства рассказал промоутер Боб Арум, утверждавший, что Пакьяо сам сообщил ему об этом по телефону. Филиппинский боец заявил, что никогда не обсуждал с Арумом политику, все их разговоры были о боксе.

Насколько я помню, мы никогда не разговаривали с Арумом о политике. Наш последний разговор по видеосвязи был посвящен планированию боев, но никак не политике. Наша дискуссия была только о боксе, — сказал он.

Пакьяо отметил, что у Филиппин на данный момент много проблем, поэтому «сейчас не время для политики», передаёт РИА Новости.

У нашей страны так много проблем, что единственное, что нам сейчас надо сделать, — это объединиться ради решения трудностей для наших граждан, — заявил боксёр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, являющийся чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе, запустил собственную криптовалюту.