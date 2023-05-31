Мельбурн прекратил 34-летнее побратимство с Петербургом из-за украинцев 9News: Мельбурн разорвал побратимские связи с Петербургом из-за протестов украинцев

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Городской совет Мельбурна решил официально прекратить побратимские отношения с Санкт-Петербургом, которые были установлены в 1989 году, сообщил телеканал 9News. По его данным, власти австралийского города приняли такое решение после того, как украинцы устроили акцию протеста в центральном деловом районе. Вице-мэр Мельбурна Николас Рис заявил, что разрыв отношений должен отразить возмущение общества действиями России на Украине.

Мы очень надеемся, что это будет замечено русским народом, что будет отмечено [президентом РФ] Владимиром Путиным как выражение нашего осуждения России, — заявил Рис.

Мельбурнский горсовет приостановил побратимство с городом на Неве еще в марте 2022 года, спустя неделю после начала спецоперации на Украине. Но украинцам этого оказалось недостаточно, и 30 мая 2023 года они вышли на центральные улицы Мельбурна, потребовав разорвать отношения с Петербургом окончательно.

Соучредитель Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романив заявил 9News, что члены горсовета Мельбурна, «просто приостановившие» отношения, «не совсем понимают» всю серьезность ситуации на Украине.

Летом 2022 года Петербург установил побратимские отношения с Мариуполем. Соответствующий документ был подписан петербургским губернатором Александром Бегловым и мариупольским мэром Константином Иващенко.