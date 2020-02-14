Мексика не станет покупать у России новую партию военных вертолётов. Причины не сообщаются, подробности решения также не приводятся.
Об отказе СМИ узнали из собственных источников в министерстве иностранных дел страны, сообщает
Возможно, причиной отказа от приобретения техники у России стали санкции, которыми Мексике пригрозили США, если та всё-таки осуществит покупку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует нарастить военное присутствие в Киргизии. 11 февраля Госдума РФ ратифицировала изменения в двустороннем соглашении, предполагающие усиление российской базы беспилотниками и средствами противовоздушной обороны (ПВО).
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