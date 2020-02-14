https://static.news.ru/photo/995a17b8-4f65-11ea-ac95-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Мексика не станет покупать у России новую партию военных вертолётов. Причины не сообщаются, подробности решения также не приводятся.

Об отказе СМИ узнали из собственных источников в министерстве иностранных дел страны, сообщает El Universal . На сегодня в Мексике есть с полусотни вертолётов Ми-8 и Ми-17, работает центр их обслуживания и подготовки пилотов.

Возможно, причиной отказа от приобретения техники у России стали санкции, которыми Мексике пригрозили США, если та всё-таки осуществит покупку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует нарастить военное присутствие в Киргизии. 11 февраля Госдума РФ ратифицировала изменения в двустороннем соглашении, предполагающие усиление российской базы беспилотниками и средствами противовоздушной обороны (ПВО).