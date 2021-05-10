Меган Маркл порассуждала о бедности женщин в украшениях за $30 тысяч

Супруга принца Гарри Меган Маркл в одном из своих публичных выступлений затронула вопросы бедности в мире на фоне пандемии коронавируса. При этом на ней были украшения на общую сумму в $30 тысяч, сообщает издание «7 дней».
Выступая по видеосвязи на мероприятии Global Citizen's Vax Live, Маркл
По данным издания, украшения, которые в тот момент были на Маркл, ранее принадлежали принцессе Диане. Кроме того, на ней было платье стоимостью в $1,7 тысячи.
Ранее сообщалось, что Маркл отказалась посещать похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II — принца Филиппа, чтобы не оказаться в центре внимания. Кроме того, семейный доктор не рекомендовал ей лететь через Атлантику и обратно из-за беременности.