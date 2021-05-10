Меган Маркл порассуждала о бедности женщин в украшениях за $30 тысяч

https://static.news.ru/photo/6360101e-b192-11eb-91c1-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: meghanmarkle_official/instagram.com

Супруга принца Гарри Меган Маркл в одном из своих публичных выступлений затронула вопросы бедности в мире на фоне пандемии коронавируса. При этом на ней были украшения на общую сумму в $30 тысяч, сообщает издание «7 дней».

Выступая по видеосвязи на мероприятии Global Citizen's Vax Live, Маркл сделала акцент на бедственном положении цветных женщин. По её словам, из-за пандемии в крайней нищете могут оказаться 47 млн женщин и эту ситуацию необходимо исправлять.

По данным издания, украшения, которые в тот момент были на Маркл, ранее принадлежали принцессе Диане. Кроме того, на ней было платье стоимостью в $1,7 тысячи.

Ранее сообщалось, что Маркл отказалась посещать похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II — принца Филиппа, чтобы не оказаться в центре внимания. Кроме того, семейный доктор не рекомендовал ей лететь через Атлантику и обратно из-за беременности.