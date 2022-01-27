Медведев назвал существование НАТО парадоксом

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Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР двух ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея. Ракеты пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км. Максимальная скорость полёта могла достигать 4–5 чисел Маха. Нынешний пуск стал уже шестым с начала года.

Сообщается, что ракеты были выпущены по цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто. По данным южнокорейских экспертов, речь может идти о ракетах KN-23, которые по своим характеристиками...