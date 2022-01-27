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Медведев назвал существование НАТО парадоксом

09:23, 27 января 2022
Медведев назвал существование НАТО парадоксом Фото: NATO/flickr.cm
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование НАТО является парадоксом. По его мнению, у Североатлантического альянса в настоящее время нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия никогда не выступала с такими идеями, сообщает РИА Новости.

Медведев считает, что блоки — это понятие устаревшее, оно из периода холодной войны.

В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором с одной стороны и Североатлантическим альянсом с другой стороны, — сказал он.

Медведев отметил, что несмотря на противоречия, РФ всегда пыталась выстроить отношения с НАТО.

Ранее Медведев заявил о необходимости сделать всё, чтобы избежать войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. По его словам, единственной возможностью урегулировать ситуацию остаётся продолжение переговоров по гарантиям безопасности на основе принципа, при котором безопасность одной стороны не может достигаться за счёт другой стороны.

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