Пожилые люди оказались поражены эпидемией наркомании

Потребление запрещённых веществ пожилыми людьми носит характер скрытой эпидемии мирового масштаба, говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2020 год. Документ представили 25 марта в Вене. Медики считают, что стареющее население Земли столкнулось с новой проблемой — возросшей уязвимостью пенсионеров перед зависимостью от сильнодействующих средств.
Эксперты МККН обратили внимание, что во многих промышленно развитых странах пожилыми считают тех, кто достиг 65-летия. Но процесс старения граждан, имеющих проблемы с наркотиками, иногда ускоряется минимум на 15 лет. Это провоцирует развитие недугов, характерных для гораздо более старшего возраста,
Данные исследований из США говорят о том, что распространённость употребления обезболивающих и седативных средств, транквилизаторов и бензодиазепинов в данной возрастной группе выше, чем среди остального населения в целом. Сравнение данных о потреблении наркотиков в течение года жителями США в возрасте 65 лет и старше показывает, что с 2012 по 2019 год распространённость потребления каннабиса выросла с 1,2% до 5,1%, — уверены авторы доклада.
Накануне российский парламент в ходе пленарного заседания принял закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может быть основанием для возбуждения дела о сбыте наркотиков в редакции согласительной комиссии. Документ одобрили в ГД в декабре 2020 года, однако Совфед отклонил его. Внести изменения предлагается в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Документ создан с целью исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, которые предусмотрены статьями 228.1 и 228.4 УК РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через Интернет. При задержании у них было изъято 40 кг «синтетики». Подпольная лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа. Преступники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и на их бесконтактном сбыте онлайн в интересах одного из интернет-магазинов. Участники группировки были задержаны с поличным, деятельность производства пресечена.