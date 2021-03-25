Пожилые люди оказались поражены эпидемией наркомании

https://static.news.ru/photo/f5e495de-8d8b-11eb-8b14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потребление запрещённых веществ пожилыми людьми носит характер скрытой эпидемии мирового масштаба, говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2020 год. Документ представили 25 марта в Вене. Медики считают, что стареющее население Земли столкнулось с новой проблемой — возросшей уязвимостью пенсионеров перед зависимостью от сильнодействующих средств.

Эксперты МККН обратили внимание, что во многих промышленно развитых странах пожилыми считают тех, кто достиг 65-летия. Но процесс старения граждан, имеющих проблемы с наркотиками, иногда ускоряется минимум на 15 лет. Это провоцирует развитие недугов, характерных для гораздо более старшего возраста, говорится на сайте МККН. Например, за последние 10 лет распространённость потребления почти всех наркотиков пожилыми жителями США выросла в три раза.

Данные исследований из США говорят о том, что распространённость употребления обезболивающих и седативных средств, транквилизаторов и бензодиазепинов в данной возрастной группе выше, чем среди остального населения в целом. Сравнение данных о потреблении наркотиков в течение года жителями США в возрасте 65 лет и старше показывает, что с 2012 по 2019 год распространённость потребления каннабиса выросла с 1,2% до 5,1%, — уверены авторы доклада.

Накануне российский парламент в ходе пленарного заседания принял закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может быть основанием для возбуждения дела о сбыте наркотиков в редакции согласительной комиссии. Документ одобрили в ГД в декабре 2020 года, однако Совфед отклонил его. Внести изменения предлагается в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Документ создан с целью исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, которые предусмотрены статьями 228.1 и 228.4 УК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через Интернет. При задержании у них было изъято 40 кг «синтетики». Подпольная лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа. Преступники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и на их бесконтактном сбыте онлайн в интересах одного из интернет-магазинов. Участники группировки были задержаны с поличным, деятельность производства пресечена.